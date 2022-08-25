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Действовать на шаг вперед: кадры боевой работы российских ЗРК «Бук-М1-2»

Виталий Никулин
Максим Крюков
06:30 25.08.2022
В результате продвижения сухопутных подразделений союзных сил на угледарском направлении работы у зенитчиков на этом рубеже с каждым днем становится все меньше.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские военные при отступлении усеяли некоторые участки под Угледаром советскими противотанковыми минами ТМ-62. Каждый день таких здесь обнаруживают с десяток. Но и на противопехотные есть шанс нарваться, поэтому необходимо идти след в след за военнослужащими.

Осколки и сотни поражающих элементов, воронка глубиной в 2,5 метра от снаряда «Урагана». Офицер ПВО с позывным «Сармат» рассказал, что ракетные системы залпового огня сейчас главный оппонент для его «Буков».

Украинские военные нанесли удар по позициям ЗРК. Но он не представлял угрозы для российских зенитчиков и позиционного района, который они прикрывают. Практически все ракеты уничтожаются на подлете. На счету каждого экипажа здесь по 30-40 уничтоженных целей в радиусе 30 километров. Такова зона покрытия зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Мы добираемся до позиций. Здесь как раз готовятся к боевой работе. Задача зенитчиков на данном рубеже - прикрытие сухопутных подразделений, борьба с беспилотниками, РСЗО, вертолетами и даже авиацией, которой у ВСУ, правда, почти уже не осталось, замечает командир зенитно-ракетного дивизиона.

«Самое интересное для нас, как для специалистов ПВО - это тактика действия противника, ее отслеживание, анализирование расчетов, своевременное реагирование, действовать на шаг вперед противника», - отметил военный с позывным «Сармат».

Он также отметил отличную обученность экипажей. По его словам, расчеты с легкостью справляются со всеми видами целей, при этом боевой дух находится на очень высоком уровне.

«Хочу сказать всему своему личному составу спасибо. За мужество, героизм. Каждый день нахождения здесь, выполнения боевой задача для расчета - это испытание, которое они с достоинством выдерживают», - добавил командир зенитно-ракетного дивизиона.

В результате продвижения сухопутных подразделений союзных сил на угледарском направлении работы у зенитчиков на этом рубеже с каждым днем становится все меньше. Дивизион «Бук-М1-2» офицера с позывным «Сармат» уже готовится выдвинуться к новому рубежу.

Ранее «Звезда» рассказала, как зенитчики и артиллеристы выбивают ВСУ на подступах к Угледару. Как бы хорошо ни были укреплены опорные пункты и линии обороны, как долго бы они не сооружались, полное освобождение ДНР с каждым выстрелом все ближе.

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