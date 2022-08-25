Злоумышленники из Флориды признали вину в краже дневника дочери Байдена
Два жителя Флориды сознались в краже дневника дочери президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Эшли, совершенной в октябре 2020 года. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Злоумышленники продали дневник за 40 тысяч долларов группе американских активистов организации Project Veritas, которая, предположительно, причастна к публикации некоторых записей 41-летней Эшли Байден.
Материалы были размещены на одном из ресурсов правой направленности за полторы недели до выборов президента США в 2020 году. Сообщается, что виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
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