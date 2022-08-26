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Гарант безопасности: как ВАИ охраняет военные колонны в зоне спецоперации

06:15 26.08.2022
Автоинспекторы занимаются сопровождением и противодействием украинским диверсантам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы Военной автоинспекции Центрального военного округа. Ее бойцы встречают восьмидесятую годовщину со дня образования ВАИ в зоне проведения специальной военной операции.

В задачу автоинспекторов входит обеспечение приоритетного проезда техники. Также они разрабатывают безопасные маршруты следования и сопровождают военные колонны, занимаются противодействием украинским диверсантам.

«Нам зачастую бывает непросто. Диверсионно-разведывательные группы противника работают. Но у нас хорошая техника. Бронеавтомобилями «Тигр» оснащена автомобильная инспекция. Также есть «Есаул» - это бронированный автомобиль. Защищает экипаж от огневых средств противника», - рассказал командир отряда ВАИ ЦВО Виктор.

Военные автоинспекторы несут службу на постах в зоне проведения специальной операции вместе с коллегами из ВАИ ДНР и ЛНР, а также сотрудниками подразделений Росгвардии.

В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность и самоотверженность специалистов ВАИ. Многие автоинспекторы отмечены государственными и ведомственными наградами.

Ранее «Звезда» показывала кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Они выполняют задачи по демилитаризации ВСУ в зоне проведения специальной операции.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.

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