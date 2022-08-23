Огонь в ночи: кадры боевой работы «Ураганов» по позициям ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Они выполняют задачи по демилитаризации украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции.
В круглосуточном режиме, получив координаты целей, экипажи боевых машин группировки «Отважные» прибывают на позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары. Их осуществляют 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений ВСУ.
Поражение вражеских объектов проводится парами и по одной боевой машине. Все зависит от стоящих задач. Отработав по целям, «Ураганы» покидают стартовые позиции для ухода от ответного удара и перезаряжания.
Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Также в тылу ВСУ действуют группы специальной разведки.
Ранее «Звезда» уже показывала, как российские «Ураганы» борются с украинской артиллерией. Реактивные системы залпового огня способны поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны.
Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов