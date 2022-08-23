Огонь в ночи: кадры боевой работы «Ураганов» по позициям ВСУ

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Они выполняют задачи по демилитаризации украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции.

В круглосуточном режиме, получив координаты целей, экипажи боевых машин группировки «Отважные» прибывают на позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары. Их осуществляют 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений ВСУ.

Поражение вражеских объектов проводится парами и по одной боевой машине. Все зависит от стоящих задач. Отработав по целям, «Ураганы» покидают стартовые позиции для ухода от ответного удара и перезаряжания.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Также в тылу ВСУ действуют группы специальной разведки.

Ранее «Звезда» уже показывала, как российские «Ураганы» борются с украинской артиллерией. Реактивные системы залпового огня способны поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов