В литовском Титувенае осквернили памятник советским воинам

По литовскому законодательству осквернение захоронения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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В литовском городе Титувенай вандалы осквернили памятник, посвященный советским воинам. Об этом сообщили в департаменте полиции при МВД страны.

«Памятник советским воинам был залит красной краской», - сказано в сообщении ежедневной сводки происшествий.

Правоохранительные органы в настоящее время занимаются расследованием обстоятельств происшествия. По литовскому законодательству осквернение захоронения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Летом 1944 года в боестолкновениях при освобождении Титувеная погибли 456 красноармейцев, в том числе Герой СССР Иван Алексеев. Бойцы были похоронены в братских могилах на территории кладбища старообрядцев. На месте захоронения был установлен монумент в виде солдата с автоматом.

Ранее российские дипломаты направили обращение австрийским властям по причине осквернения памятника советским воинам в Вене. Отмечается, что на мемориал был нанесен неонацистский символ. Так, посольство России в Австрийской Республике направило ноту в Министерство иностранных дел страны. Как заявил посол России Дмитрий Любинский, на одной из венских площадей была осуществлена «очередная выходка» националистов из Украины.