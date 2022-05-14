Памятник советским воинам в Словакии осквернили неонацистской символикой

На памятнике советским воинам в Словакии начертили неонацистский символ.

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На территории города Пиештяны в западной части Словакии был совершен акт вандализма. Мемориал, посвященный советским воинам-освободителям, пострадал от рук сторонников национализма.

На памятник был нанесен символ украинского полка «Азов»*, выполненный в черном цвете. О появлении неонацистской эмблемы на мемориале сообщили в соцсетях посольства России в Братиславе.

Российские дипломаты осудили виновников и выступили с требованием незамедлительно привести памятник в должный вид.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с осквернением памятника советским солдатам в литовском городе Неринга. Монумент, установленный на месте гибели семи Героев Советского Союза, был облит краской.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ