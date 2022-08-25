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Гонка на истощение: как прошел финальный забег конкурса бойцов спецназа «Полярная звезда»

Елена Сивонен
22:51 25.08.2022
Бойцам спецназа предстояло преодолеть изнурительный десятикилометровый марафон под палящим солнцем и поразить мишени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Марш-бросок в 10 километров меньше чем за полчаса. С таким блестящим результатом закончили наши бойцы ВДВ конкурс для спецподразделений «Полярная звезда». Асфальт, песок, грунтовка - всем командам пришлось постараться, чтобы не сбить темп и не потратить силы раньше времени.

Автомобиль условно подрывается на мине и группа высаживается. Начинается стрельба из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок. Поразить надо 20 метрических мишеней. В каждую попасть дважды. Максимально - со второй попытки, боеприпасов всего 80. У полигона Брестский в Белоруссии есть еще одно негласное название - полигон Сахара. Из-за огромного количества песка под ногами, и часто жаркой погодой, как сегодня, когда столбик термометра поднялся до отметки выше 30 градусов. Из-за высокой влажности переносить жару очень тяжело.

Забег - имитация отрыва группы к месту эвакуации. Тот случай, когда мчать нужно во всю мощь, а ее уже почти нет. Позади пять изнуряющих этапов с упражнениями на скорость, меткость, выносливость. Команды выходят на дистанцию с разницей в 20 минут. Половина трассы - грунтовка, дальше асфальт. И хотя сегодня участники бегут налегке, в руках только оружие, палящее полуденное солнце изматывает их куда сильнее, чем десятки килограммов за спиной. 

Последние метры последнего, шестого этапа конкурса «Полярная звезда» - самые сложные. Силы на исходе, но надо бежать, чтобы не подвести свою команду. Сильнейшие десантники завершают марш-бросок меньше, чем за полчаса. Пот льется градом, но овации компенсируют усилия, бодрят на финише.

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