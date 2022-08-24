Участники АрМИ показали мастерство стрельбы из автоматов и гранатометов на конкурсе «Полярная звезда»

Всего мишеней, имитирующих живую силу и технику условного противника – 36. Дальность до них – от 50 до 450 метров. За непораженную цель судьи назначают штрафное время.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Сегодня на полигоне Брестский в Белоруссии прошел пятый этап конкурса «Полярная звезда». Его назвали «Налет». На огневой рубеж по очереди вышли участники шесть команд – Белоруссии, Ирана, России, Узбекистана, Венесуэлы и Судана.

По команде полевого арбитра они провели разведку местности. После чего командирам дали время на то, чтобы поставить задачи участникам подгрупп нападения, уничтожения, обеспечения и минирования. Налет должен быть внезапным, а попадания снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков – стопроцентным.

Всего мишеней, имитирующих живую силу и технику условного противника – 36. Дальность до них – от 50 до 450 метров. За непораженную цель судьи назначают штрафное время – 60 секунд и целых две минуты за промах из РПГ. Это очень много и от того, как сработает гранатометчик, по сути, зависит успех всей команды. Результат группы определяется по наименьшему суммарному времени.

Быстрее всех справилась с задачами команда Белоруссии, следом за ней команда Ирана. Третье место заняла Россия. Следом идут Узбекистан, Венесуэла и Судан. Уже завтра команды ждет заключительный тур конкурса «Полярная звезда» - упражнение «Внезапная встреча», тоже со стрельбой, а еще марш-броском на 10 километров и преодолением полосы препятствий. Торжественное закрытие конкурса состоится 26 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов