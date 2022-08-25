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Российские бойцы получили награды за победу в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

Ян Брацкий
22:39 25.08.2022
Долгожданный трофей получили и танкисты из Мьянмы, впервые победившие во втором дивизионе «Танкового биатлона».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гора золотых медалей у российских танкистов, и это еще даже не финал «Биатлона». В Парке «Патриот» наших парней наградили за лучший результат в индивидуальной гонке и в дисциплине «Техподготовка». Сборная России блестяще прошла весь турнир, показав в полуфинальной эстафете эталонное время – 01:29 минут.

Заслуженный трофей вручили и экипажам из Мьянмы. Они впервые в истории АрМИ победили во втором дивизионе «Танкового биатлона» и теперь переходят в высшую лигу. Успехи участников оценила олимпийская чемпионка и поклонница состязаний Светлана Ишмуратова.

«Сложные условия, сейчас в Москве очень жарко. Я представляю, как нелегко ребятам приходится в танках, но несмотря ни на что они борются, выигрывают и завоевывают свои места. Молодцы ребята», - сказала Ишмуратова.

Тем временем, в парке «Патриот» прошла и жеребьевка команд-участниц финальной эстафеты. Команды распределяли номера дорожек и цвета боевых машин для главного заезда. В этом году нашим экипажам придется выступать не на более привычном для болельщиков красном, а на зеленом танке. Но, напомним, что в прошлом году победу российским танкистам принес танк синего окраса. Так что дело тут далеко не в цвете.

Финал пройдет в Алабине в эту субботу, в день закрытия АрМИ, смотрите прямой эфир на телеканале «Звезда».

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