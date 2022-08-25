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Провал Зеленского: как Киев пытался использовать информацию об ударе ВС РФ по эшелону ВСУ в Чаплино

Виктория Ивашечкина
Павел Ремнев
Павел Ольховиков
21:59 25.08.2022
Во время выступления в Совбезе ООН президент Украины, не предоставив доказательств, заявил о якобы ударе России по мирным жителям.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", КУРАХОВО. СЕЛИДОВО. ПОКРОВСК, Telegram © Фото: nocensorship14, Twitter
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Ложь президента Украины об ударах России по гражданским снова развенчана. Железнодорожная станция Чаплино, куда прилетел наш «Искандер», оказалась крупным хабом по переброске боевиков и техники ВСУ в Донбасс.

Удар наши ракетчики наносили по военному эшелону, который стоял на одном из путей - кадры с «Уралами» на платформах выложили в соцсети жители. В Минобороны уже отчитались, что в результате прямого попадания уничтожено до двухсот боевиков и десять единиц военной техники. 

Как выдать военные потери за удар по мирным жителям - очередной мастер-класс дал президент Украины Владимир Зеленский в Совбезе ООН. С огромного экрана он заявил о вероломном российском ударе по станции Чаплино. Доказательств нет, но Украине и Западу они и не нужны, достаточно одних обвинений.

Однако Киев в очередной раз подвел тот факт, что смартфоны с камерами сегодня есть у всех - видео с места ракетного удара утекло в сеть. Пассажирские вагоны действительно сгорели. Вот только Владимир Зеленский тактично умолчал о том, что на станции Чаплино стояли военные эшелоны - справа отчетливо видны армейские «Уралы» на платформах. Что было истинной целью наших ракетчиков, стало ясно из брифинга Игоря Конашенкова.

Как еще, кроме как в пассажирских вагонах, можно перевозить по железной дороге личный состав, вопрос риторический. Свое слово сказали и жители Чаплино - их откровения опубликовал один из Telegram-каналов. Оказывается, эшелоны с неонацистами через эту станцию шли постоянно.

Молчание ведущих западных изданий, лояльных Киеву, красноречиво говорит о медийном провале Киева. Попытка устроить из Чаплино очередную Бучу провалилась.

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