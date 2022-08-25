Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Конкурс «Кубок моря» торжественно закрыли на военно-морской базе Пута в Азербайджане

Ян Брацкий
21:20 25.08.2022
В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2022» ВМФ России представлял экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сегодня на западном побережье Каспийского моря на территории военно-морской базы Пута в Азербайджане состоялась церемония закрытия международного конкурса по морской выучке «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр - 2022.

Победителям и призерам конкурсов в торжественной обстановке были вручены кубки, медали, памятные дипломы и ценные подарки. В церемонии закрытия приняли участие представитель Минобороны Российской Федерации контр-адмирал Владимир Тряпичников и командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.

В международном конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022» Военно-Морской Флот России представлял экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, от ВМС Азербайджанской Республики участвовал сторожевой корабль «G122», от ВМС Республики Казахстан - ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка», а от Ирана - малый ракетный корабль «Джошан».

После спуска флага международного конкурса «Кубок моря», а также флага Армейских международных игр «АрМИ-2022» церемония была объявлена закрытой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:59 В стране и мире
Четверо пострадавших: в Феодосии автобус наехал на людей
18:16 В стране и мире
Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной
17:59 В стране и мире
Два энергоблока ЗАЭС отключались из-за срабатывания аварийной защиты
17:28 В стране и мире
Видео
Суд назначил Ройзману запрет определенных действий
18:24 В стране и мире
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.