Конкурс «Кубок моря» торжественно закрыли на военно-морской базе Пута в Азербайджане

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2022» ВМФ России представлял экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня на западном побережье Каспийского моря на территории военно-морской базы Пута в Азербайджане состоялась церемония закрытия международного конкурса по морской выучке «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр - 2022.

Победителям и призерам конкурсов в торжественной обстановке были вручены кубки, медали, памятные дипломы и ценные подарки. В церемонии закрытия приняли участие представитель Минобороны Российской Федерации контр-адмирал Владимир Тряпичников и командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.

В международном конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022» Военно-Морской Флот России представлял экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, от ВМС Азербайджанской Республики участвовал сторожевой корабль «G122», от ВМС Республики Казахстан - ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка», а от Ирана - малый ракетный корабль «Джошан».

После спуска флага международного конкурса «Кубок моря», а также флага Армейских международных игр «АрМИ-2022» церемония была объявлена закрытой.