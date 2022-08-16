В Азербайджане прошло торжественное открытие конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022

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Торжественное открытие конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр-2022, состоялось на территории военно-морской базы Пута в Азербайджане. В мероприятии приняли участие делегации и команды стран-участниц, а также представители администрации города Баку.

В конкурсе «Кубок моря» участвуют сильнейшие команды из Российской Федерации, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики.

От азербайджанской стороны с приветственным словом выступили командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров и представитель Министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Эльчин Халилов.

От российской стороны участников соревнований приветствовал представитель Министерства обороны Российской Федерации контр-адмирал Владимир Тряпичников.

В своем выступлении представитель Минобороны РФ отметил, что данные соревнования уже стали традицией, одним из главных мероприятий военно-международной деятельности и патриотического воспитания молодежи. В конце своей речи контр-адмирал Тряпичников пожелал участникам соревнований достичь лучших результатов.

Завершилась церемония концертной программой.

Международный конкурс по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022» проходит в Азербайджанской Республике с 15 по 27 августа. В конкурсе задействованы морские и наземные области военно-морской базы Пута.

Моряки соревнуются в следующих упражнениях конкурса: артиллерийские стрельбы по морской цели, артиллерийские стрельбы по воздушной цели, артиллерийские стрельбы по плавающей мине, борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе, использование спасательных средств, морская выучка.