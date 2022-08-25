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В Эстонии признали, что Россию не удалось полностью изолировать

Виктория Ивашечкина
20:58 25.08.2022
Глава МИД страны отметил, что Таллин во многих случаях был инициатором идей об изоляции Москвы.
В Эстонии признали, что Россию не удалось полностью изолировать
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press
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В Эстонии признали, что Россию не удалось полностью изолировать в международных организациях. Об этом сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

По его словам, Эстония поддерживает инициативы, способствующие изоляции России в международных организациях. Рейнсалу утверждает, что Эстония во многих случаях была инициатором этих идей.

При этом министр подчеркнул, что еще есть примеры, когда политика изоляционизма не увенчалась успехом.

«Есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях»,- цитирует министра пресс-служба МИД, передает РИА Новости.

Ранее в Эстонии заявили, что российские туристы представляют опасность для страны. Премьер-министр республики Кая Каллас подчеркнула, что сотрудники полиции не могут проверять всех туристов из России, и она еще раз призвала власти ЕС прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

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