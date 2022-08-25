В МИД РФ оценили видео с нетрезвым охранником посольства США в Москве

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Российский МИД опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с нетрезвым охранником посольства США в Москве и в шутку призвал госдепартамент «доплачивать сотрудникам».

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами - дело изматывающее», - прокомментировали видео в министерстве.

Видео с нетрезвым мужчиной появилось в сети ранее. На кадрах мужчина с белой рубашке пытается попасть в здание посольства США в российской столице. До этого он несколько раз упал на асфальт, испачкался в грязи, едва не попал под машину и на подкашивающихся ногах наконец дошел до заветных дверей, около которых его встретил российский полицейский. По данным Telegram-каналов, на кадрах охранник посольства, кадровый морпех Наварро Николас Сторми 1995 года рождения.

Это не первый скандал с участием сотрудников американской дипмиссии в Москве. В октябре прошлого года трое американцев позаимствовали у москвича рюкзак с документами и личными вещами. Инцидент произошел в одном из баров. В совершении кражи тогда заподозрили административно-технических сотрудников посольства США.