МО РФ опубликовало кадры боевой работы летчиков ВВО на Ка-52 и Ми-8АМТШ на Украине

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы летчиков армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации на Украине.



Экипажи разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов продолжают совершать боевые вылеты для уничтожения опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.



На задачу вертолетчики выходят смешанными группами. Пока пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».



Летчики выполняют пуски авиационных средств поражения на предельно малых высотах. В результате одного вылета на боевое применение были уничтожены пункт управления и скопление бронетехники противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе спецоперации на Украине.

Расчеты в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют им обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.