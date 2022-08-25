Обугленные деревья и облака смога: новые кадры из горящих под Рязанью лесов

В регионе стоит аномальная жара и дует порывистый ветер, что существенно осложняет тушение огня.

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В Рязанской области из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пройденная огнем площадь составляет почти 12 тысяч гектаров. В настоящее время действует шесть очагов возгорания, два из которых локализованы.

Тушение огня затруднено погодой: воздух прогревается до 33 градусов, дует сильный ветер - до 18 метров в секунду. Сухая подстилка из опавших листьев и ветки горят словно порох, а ветер быстро разносит пламя. Некоторые деревья, чьи корни обгорели дотла, падают на землю. Эвакуированы жители населенных пунктов Ольгино и Голованово.

Сегодня вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в охваченную лесными пожарами Рязанскую область и осмотрели место ЧП с борта вертолета.