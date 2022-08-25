Взял только полотенце: погорельцы поселка на Ставрополье рассказали о пожарах

Как ранее сообщили в экстренных службах, площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ставропольском крае в поселке Озерный пожар перекинулся с травы на жилые дома. В распоряжении «Звезды» оказались кадры из пострадавшего от стихии населенного пункта.

Поселок расположен на берегу Сенгилеевского водохранилища, это является охраняемой зоной Ставрополья. Изначально загорелся камыш, затем в результате мощных порывов ветра огонь раздуло так сильно, что он моментально перекинулся на поля.

В населенном пункте сгорела практически половина жилого фонда, который есть. Люди потеряли свои дома, гаражи и автомобили. Местные жители отмечают, что пламя разгорелось очень быстро. Один из погорельцев рассказал, что успел покинуть дом лишь с одним полотенцем.

Как ранее сообщили в экстренных службах, площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров.

Напомним, что накануне ситуацию с лесными пожарами в стране президент России Владимир Путин обсудил в ходе совещания с главами регионов. Глава государства выразил надежду на то, что возгораниях в регионах удастся локализовать в ближайшие три дня.