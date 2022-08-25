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Несостоявшийся подрывник: как задерживали сторонника «Азова»* под Калининградом

Максим Румянцев
18:50 25.08.2022
В телефоне задержанного нашли видеозапись, на которой он дает клятву верности боевикам запрещенной в РФ украинской националистической группировки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области изготавливал самодельные взрывные устройства прямо у себя дома, где его и задержали сотрудники ФСБ. Мужчина планировал взорвать бомбы на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

Садовое общество, строительный забор, бытовка. Спецназ ФСБ фиксирует подозреваемого прямо в постели, спящим. Оперативники собрали столько материалов, что медлить было нельзя. Разбирать завалы дачного участка, где проживал задержанный, с рассветом начал робот-сапер. Специалисты осторожно раскрывают свертки, спрятанные среди строительного мусора. Их содержимое не оставляет никаких сомнений у следователей, а задержанного лишает любой возможности отпираться. Прямо на месте он начинает давать признательные показания.

«26 июля на меня вышли представители полка "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) и сказали, что нужно купить компоненты, я их купил, для изготовления самодельного взрывного устройства. Для того чтобы вывести из строя, взорвать объект Балтийского флота», - рассказал задержанный.

К организации терактов на территории Калининградской области могут быть причастны высшие должностные лица Украины, в частности, бывший замминистра МВД.

«В марте написал на бот Геращенко, который ведет канал "Правда Геращенко", это замминистра внутренних дел Украины», - вспомнил подозреваемый.

Одна из самодельных мин была уже полностью готова к применению, ее мощность специалисты оценили примерно в пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Компоненты для изготовления других таких же устройств нашли там же. Много химических удобрений, в основном селитра разных видов, а также схемы расположения объектов одной из воинских частей Балтфлота, в отношении которых житель Калининградской области планировал теракт.

Задержанный признается, что на контакт с украинскими националистами вышел самостоятельно через Интернет. Так же потом отправлял отчеты о подготовке к совершению преступления. Членом террористической организации мужчина стал добровольно, даже принес присягу на верность. Следователи обнаружили в исходящих сообщениях его телефона видеозапись, на которой он произносит клятву верности боевикам.

Конец закономерен, но наступил он совсем не так, как планировал предполагаемый преступник. Следственным подразделением ФСБ России возбуждены уголовные дела по статьям  «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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