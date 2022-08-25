ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Задержанный был сторонником «Азова»* и действовал по указанию находившихся на Украине координаторов.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Калининграде планировавшего теракты сторонника полка «Азов»*. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения... вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был сторонником «Азова»* и действовал по указанию находившихся на Украине координаторов.

В тайнике мужчины обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте и компоненты для его изготовления. Кроме того, в средствах связи обнаружена переписка с активными участниками «Азова»*, изобличающая его преступные намерения, а также агитационная литература и символика запрещенной организации.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.