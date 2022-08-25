В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Анна Касаткина
09:51 25.08.2022
Задержанный был сторонником «Азова»* и действовал по указанию находившихся на Украине координаторов.
ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Калининграде планировавшего теракты сторонника полка «Азов»*. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения... вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был сторонником «Азова»* и действовал по указанию находившихся на Украине координаторов.

В тайнике мужчины обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте и компоненты для его изготовления. Кроме того, в средствах связи обнаружена переписка с активными участниками «Азова»*, изобличающая его преступные намерения, а также агитационная литература и символика запрещенной организации.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:51 В стране и мире
ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде
09:03 В стране и мире
В Запорожье заявили, что обстрелы ЗАЭС грозят срывом поставок энергии в Европу
08:25 В стране и мире
В Латвии отключили русский язык на сайте президента
07:39 В стране и мире
В посольстве РФ объяснили, почему США боятся трибунала над азовцами*
06:30 Армия
Видео
Действовать на шаг вперед: кадры боевой работы российских ЗРК «Бук-М1-2»
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.