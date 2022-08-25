Полет космонавта Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 в штате Флорида.

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Первая российская участница перекрестных полетов Анна Кикина может отправиться на орбиту на борту американского корабля Crew Dragon 3 октября. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19.45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», - говорится в сообщении Роскосмоса.

О том, что Россия и США начали обсуждать вопрос возобновления перекрестных пилотируемых полетов на МКС, стало известно в июле. Консультации ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики.