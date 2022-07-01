В Роскосмосе заявили, что РФ и США начали обсуждать перекрестные полеты на МКС
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США начали обсуждать вопрос возобновления перекрестных пилотируемых полетов на МКС.
Ранее появилось распоряжение правительства о соответствующих контактах между Роскосмосом и НАСА.
«Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации Роскосмос, которую возглавляет Сергей Крикалев», - цитирует РИА Новости слова Рогозина.
По его словам, речь идет о переговорах, на которые одобрило правительство в своем недавнем распоряжении. Дмитрий Рогозин также напомнил, что на данный момент в США проходит подготовку единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что Роскосмос и Европейское космическое агентство (ESA или ЕКА) находятся на этапе обсуждения возможности совместной миссии ExoMars.