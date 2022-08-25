Путин констатировал рост доходов России

По словам президента, политика сдерживания России - это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель - ухудшить жизнь миллионов людей.

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Бюджетные доходы Российской Федерации растут, несмотря на трудности, которые Москве пытаются навязать завистники и недоброжелатели. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым в Кремле.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», - сказал глава государства.

По мнению Путина, это свидетельствует о стабилизации экономических показателей. Тем не менее глава государства напомнил о рисках в среднесрочной перспективе и призвал обращать на них внимание.

Усиление санкционного давления со стороны коллективного Запада стало следствием специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. О ней президент заявил рано утром 24 февраля. В настоящее время США и страны Евросоюза приняли в отношении России несколько пакетов санкций, включающих в том числе постепенный отказ от энергоресурсов из РФ.