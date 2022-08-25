Guardian: десятки солдат из Новой Зеландии выполняют задачи в рядах ВСУ на Украине

Ранее вооруженные силы страны утверждали, что у них имеется информация о гибели новозеландского наемника на украинской территории.

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Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда.

Ранее ВС Новой Зеландии заявили, что у них имеется информация о гибели новозеландского наемника на Украине. Подчеркивалось, что мужчина не состоял на активной военной службе. Вуд утверждает, что ему известно о десятках солдат из Новой Зеландии, которые работают на Украине в рядах ВСУ.

Также сообщается, что погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Как пишет СМИ, Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой.

Ранее сообщалось, что бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела военнослужащих ВСУ под городом Соледар.

Согласно словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По словам собеседников агентства, их облили топливом и подожгли при отступлении. Как утверждают СМИ, бойцы уверены, что останки принадлежат иностранным наемникам, которые воевали за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.