Джокович пропустит US Open из-за отсутствия прививки от COVID-19

До этого серб пропустил все североамериканские турниры из-за отсутствия прививки от инфекции.

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Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат США по теннису в этом году из-за отказа вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом заявил сам спортсмен.

«К сожалению, я не смогу приехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо болельщикам за поддержку. Удачи другим игрокам. Буду поддерживать хорошую форму, сохранять позитивный настрой и ждать следующей возможности. Увидимся, мир тенниса», - написал Джокович в Twitter.

Как стало известно порталу Tennis World USA, власти США обновили правила международных поездок, согласно которым въезжающие в страну иностранцы должны быть в обязательном порядке привиты от COVID-19.

В минувшем январе Джокович угодил в крупный скандал в Австралии, власти которой даже начали расследование в отношении теннисиста. Как утверждалось, в его декларации на въезд было указано, что Новак не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле он летал из Сербии в Испанию. В результате теннисист был депортирован из Австралии. Он не сможет посещать страну в течение трех лет.