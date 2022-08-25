В стране и мире Коронавирус Глава ВОЗ заявил о миллионе умерших от COVID-19 с начала года Ян Брацкий По данным ВОЗ, за последний месяц смертность от COVID-19 выросла на 35%. © Фото: Serhii Hudakukrinform, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Коронавирусная инфекция с начала года унесла жизни миллиона человек. Такую статистику на пресс-конференции озвучил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «В этом году мы преодолели трагический рубеж в один миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с ковидом, когда только в этом году от него умерли один миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей», - цитирует РИА Новости заявление Гебрейесуса. Ранее глава ВОЗ отмечал, что за минувшую неделю в мире умерли порядка 15 тысяч больных коронавирусом. За последний месяц смертность от COVID-19 выросла на 35%. Ранее заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники г. Видное Юлия Сидачева заявила о важности ревакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы уберечь себя от тяжелых осложнений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика