Врач клиники в Видном объяснила, почему важно ревакцинироваться на фоне роста COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, сказал, что выявленный в России штамм «дельтакрон» не вызвал серьезных вспышек заболеваемости, несмотря на то, что появился еще в конце прошлого года.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Население начало активно ревакцинироваться на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы уберечь себя от тяжелых осложнений. Об этом «Звезде» заявила заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники г. Видное Юлия Сидачева.

«Люди начали активно ревакцинироваться в связи с ростом заболеваемости, чтобы в период сезонности, то есть сентябрь, не заболеть. Ревакцинироваться стоит. Мы тем самым защищаем себя от тяжелых и агрессивных осложнений после COVID-19», - сказала она.

Что касается нового штамма коронавируса «дельтакрон», врач не смогла дать точных прогнозов по развитию данного вида инфекции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн сказал, что выявленный в России штамм не вызвал серьезных вспышек заболеваемости, несмотря на то, что появился еще в конце прошлого года.

«Есть основания думать, что он эпидемически не очень сильный вирус, не стоит его чрезмерно бояться», - сказал вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Российской Федерации выявили шесть случаев «дельтакрона». Как сообщило ведомство, все пациенты с «дельтакроном» в Российской Федерации перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.