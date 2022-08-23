В администрации Энергодара заявили, что возгорание произошло из-за артиллерийских атак со стороны Вооруженных сил Украины.

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Густой дым поднимается над Энергодаром - горят лес и сухая трава. Власти сообщают, что огонь не угрожает Запорожской АЭС, но его трудно потушить из-за порывов ветра. Как утверждается, в настоящий момент пострадавших нет.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что причиной возгорания в районе атомной электростанции являются не обстрелы со стороны украинских националистов.

Впоследствии в администрации Энергодара заявили, что возгорание произошло из-за артиллерийских атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Корреспондент «Звезды» передает, что националисты обстреляли окрестности Энергодара. По его словам, был зафиксирован прилет более 10 снарядов, в их направлении и началось задымление.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила провести срочное заседание Совбеза организации в связи с обстановкой на Запорожской АЭС.