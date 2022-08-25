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Шольц с помощью стремянки залез на ЗСУ Gepard на встрече с военнослужащими ВСУ

Анна Назайкина
13:59 25.08.2022
Он встретился с украинскими военнослужащими, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри. Через люк политик спустился в кабину.
Шольц с помощью стремянки залез на ЗСУ Gepard на встрече с военнослужащими ВСУ
© Фото: BerlinerNotizen, Twitter
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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на военном полигоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где ВСУ обучаются на ЗСУ Gepard, привезли стремянку, чтобы он залез на зенитную установку и осмотрел ее.

Немецкий политик встретился с украинскими военнослужащими, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри. Через люк он спустился в кабину. При спуске с боевой машины Шольцу не потребовалась стремянка, ему помогли несколько человек.

Шольц заявил, что Берлин будет продолжать оказывать поддержку Киеву финансами и оружием.

Официальная Москва неоднократно предупреждала о последствиях накачивания Украины западным оружием. Накануне, 24 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании военных ведомств государств - участников ШОС подчеркнул, что страны Запада, отправляя Киеву оружие, только затягивают конфликт и увеличивают количество жертв.

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