Работа снайперскими парами: как проходит конкурс метких стрелков АрМИ в Иране
В Иране идет третий этап конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж» и очередная проверка слаженности действий каждой пары участников.
Одно из упражнений - своего рода квест. Первый номер вытаскивает картинку с изображением мишени, которую нужно поразить залповым огнем. Причем сплит - так называют паузу между двумя выстрелами - должен быть минимальным. Второй номер картинку не видит, так что партнеру приходится описывать изображение. Иногда образы у снайперов получаются забавные.
На втором упражнении «Держу!» стрелки сменили семь позиций, прикрывая друг друга. Каждый боец в паре должен доверять товарищу на сто процентов, ведь во время перемещения любой снайпер максимально уязвим. Россия остается в тройке лидеров, но впереди еще один этап.
Ранее сообщалось, кто будет соревноваться с Россией в финале «Танкового биатлона».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов