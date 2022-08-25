Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Виртуозы боевых машин: кто будет соревноваться с Россией в финале «Танкового биатлона»

Валентин Гвоздев
Максим Крюков
05:55 25.08.2022
По результатам двух полуфинальных заездов определились все участники финальной четверки. Это команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В подмосковном Алабине решилась судьба путевок в финал «Танкового биатлона». Во втором полуфинальном заезде за них боролись Китай, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. Напомним, команда России в своем заезде показала лучшее время - 1 час 29 минут.

Одновременный рев четырех танковых двигателей заглушает все остальные звуки. Команда «Вперед», и 46-ти тонные машины срываются с места, скрываясь в облаках пыли.

Именно красному танку команды из «Поднебесной» уделялось особое внимание. Они на своих танках «Тип 96» - специально модернизированных для соревнований - считаются фаворитами заезда. Но что-то у экипажа не заладилось на первом же огневом рубеже.

То ли из-за нехарактерной для августа жары, то ли из-за сильного ветра первые экипажи команд крайне неудачно ведут стрельбу по мишеням. Китай и Казахстан сенсационно не поразили ни одной цели во время фланговой стрельбы. Тренер китайской команды принимает решение заменить танк - что-то случилось с заряжающим механизмом.

Тем временем на трассе продолжается упорная борьба. После первой смены экипажей лидер гонки меняется несколько раз.

Второй экипаж команды Казахстана обошел соперников на трассе и вывел свою команду в лидеры заезда. Теперь все зависит от третьего экипажа, который уже спешит занять свои места в боевой машине.

Команды идут бок о бок. После замены танка китайские танкисты уже было приготовились к еще шести штрафным кругам, лишившись возможности вести огонь из главного калибра. Однако резервному экипажу удалось вернуть машину в строй. Разворот башни красного танка в сторону мишенного поля вызывает восторг на трибунах.

Но лучшими в стрельбе в этом заезде оказались дебютанты эстафеты - танкисты из Вьетнама. Показав четвертый по времени результат, они поразили 19 из 24 мишеней. Остальные же участники были точны лишь 16 раз.

По результатам двух полуфинальных заездов определились все участники финальной четверки. Это команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Победителя этапа танкисты определят 27 августа, в день закрытия международных армейских игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:35 Армия
Видео
Выжигая живую силу врага: кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на Украине
04:24 В стране и мире
В Германии заявили о дефиците запасов оружия из-за поставок на Украину
05:00 Армия
Видео
Разрушительные удары: кадры боевой работы САУ «Малка» по позициям ВСУ
01:00 В стране и мире
Менее трети участников ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
02:08 В стране и мире
Семеро пострадавших: на западе Москвы произошла массовая драка на 50 человек
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.