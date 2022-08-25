Виртуозы боевых машин: кто будет соревноваться с Россией в финале «Танкового биатлона»

По результатам двух полуфинальных заездов определились все участники финальной четверки. Это команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В подмосковном Алабине решилась судьба путевок в финал «Танкового биатлона». Во втором полуфинальном заезде за них боролись Китай, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. Напомним, команда России в своем заезде показала лучшее время - 1 час 29 минут.

Одновременный рев четырех танковых двигателей заглушает все остальные звуки. Команда «Вперед», и 46-ти тонные машины срываются с места, скрываясь в облаках пыли.

Именно красному танку команды из «Поднебесной» уделялось особое внимание. Они на своих танках «Тип 96» - специально модернизированных для соревнований - считаются фаворитами заезда. Но что-то у экипажа не заладилось на первом же огневом рубеже.

То ли из-за нехарактерной для августа жары, то ли из-за сильного ветра первые экипажи команд крайне неудачно ведут стрельбу по мишеням. Китай и Казахстан сенсационно не поразили ни одной цели во время фланговой стрельбы. Тренер китайской команды принимает решение заменить танк - что-то случилось с заряжающим механизмом.

Тем временем на трассе продолжается упорная борьба. После первой смены экипажей лидер гонки меняется несколько раз.

Второй экипаж команды Казахстана обошел соперников на трассе и вывел свою команду в лидеры заезда. Теперь все зависит от третьего экипажа, который уже спешит занять свои места в боевой машине.

Команды идут бок о бок. После замены танка китайские танкисты уже было приготовились к еще шести штрафным кругам, лишившись возможности вести огонь из главного калибра. Однако резервному экипажу удалось вернуть машину в строй. Разворот башни красного танка в сторону мишенного поля вызывает восторг на трибунах.

Но лучшими в стрельбе в этом заезде оказались дебютанты эстафеты - танкисты из Вьетнама. Показав четвертый по времени результат, они поразили 19 из 24 мишеней. Остальные же участники были точны лишь 16 раз.

По результатам двух полуфинальных заездов определились все участники финальной четверки. Это команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Победителя этапа танкисты определят 27 августа, в день закрытия международных армейских игр.