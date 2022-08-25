Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,15 млн военнослужащих
Президентский указ устанавливает новую штатную численность Вооруженных сил России - 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
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Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.
С текстом соответствующего указа можно ознакомиться на портале правовой информации.
Подписанный президентом указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинская артиллерия семь раз за сутки наносила удары по району Запорожской АЭС.