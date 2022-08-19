Главный судья Армейских международных игр - 2022 подвел предварительные итоги по медалям

Пока что Россия завоевала 14 золотых, 9 серебряных и одну бронзовую медаль. Белоруссия добавила в свою копилку 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Замыкающий тройку предварительных лидеров Узбекистан получил 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный судья АрМИ-2022 Александр Ленцов подвел для «Звезды» предварительные результаты Игр по количеству медалей.

«По предварительным результатам, лидирует Россия, на втором месте Белоруссия в общем зачете идет, а на третьем месте Узбекистан», - заметил Ленцов.

Пока что Россия завоевала 14 золотых, 9 серебряных и одну бронзовую медаль. Белоруссия добавила в свою копилку 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Замыкающий тройку предварительных лидеров Узбекистан получил 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Россия взяла первое место на конкурсе «Аварийный район» во Вьетнаме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов