Российские бойцы ВДВ победили в рукопашном бою на конкурсе «Десантный взвод» в Алжире

Главный соперник, алжирец, был и выше, и тяжелее нашего военнослужащего. Но в итоге исход схватки определила грамотная тактика и воля к победе. Поединок российского бойца впечатлил всех участников конкурса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бойцы ВДВ в Алжире вновь доказали, что с десантниками в рукопашном бою лучше не встречаться. Наш Алексей Аранзаев одержал верх в весовой категории до 70 килограммов.

Кстати, главный соперник, алжирец, был и выше, и тяжелее нашего военнослужащего. Но в итоге исход схватки определила грамотная тактика и воля к победе. Поединок российского бойца впечатлил всех участников конкурса.

В конкурсе «Десантный взвод» российская сборная после блестящего прохождения эстафеты отделений фактически обеспечила себе золото в командном первенстве. Так что «рукопашка» вряд ли серьезно повлияет на исход всего турнира. Но ждем итоговых оценок и, разумеется, убедительной победы русского десанта.

Ранее «Звезда» показала, как прошла эстафета «Морского десанта» под Калининградом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов