Гонка на БТР со стрельбой: как прошла эстафета «Морского десанта» под Калининградом

Трассу участники из разных стран проходят по очереди. Работа эта, безусловно, командная, но 80% успеха зависит от того, кто находится за рулем, как говорят сами морпехи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калининградской области под рев двигателей бронетранспортеров и звуки пушечной стрельбы завершилась эстафета «Морского десанта». Участники преодолевали полосу препятствий и поражали цели в море. Максим Румянцев увидел морпехов в деле.

Секундомер запущен - дальше все зависит от экипажа. Мгновенно занять места водителя, наводчика и командира и выжать все. Эстафета - решающий этап конкурса. Здесь проверяется весь экипаж, мастерство управления БТР и владения оружием.

Команды из Ирана, России и Венесуэлы. У каждой три экипажа. Каждому экипажу надо преодолеть два круга по четыре километра и больше десятка разных препятствий.

Скоростные участки для безопасности команды проходят без боекомплекта и только перед самой стрельбой загружают патроны и снаряды.

«Огневой рубеж. Мишени находятся в море на расстоянии 400 и 800 метров, имитируют морские малоразмерные цели - например, катер или плавающую мину. В арсенале каждого БТР-82а крупнокалиберный пулемет и 30-миллиметровая пушка», - прокомментировал корреспондент.

Нужно иметь железные нервы, чтобы унять бушующий адреналин и попасть в цель. Удается не всем.

Судьи учтут каждый промах и ошибку - итоговый результат зависит не только от показанного времени. Стрельба - один из ключевых элементов гонки. Наибольшее количество штрафных очков, как правило, зарабатывают именно на огневом рубеже.

«Неуверенные действия при вооружении БТР приводят к утыканиям, к каким-то задержкам стрельбы. Здесь они сами себя наказывают», - подчеркнул главный судья конкурса Евгений Коваленко.

Трассу участники из разных стран проходят по очереди. Работа эта, безусловно, командная, но 80% успеха зависит от того, кто находится за рулем, как говорят сами морпехи.

«Участок трассы под названием "брод". Здесь каждый водитель выбирает свою тактику - сбавить скорость, но потерять дополнительные секунды или, наоборот, пройти на полном ходу, как это делает наш экипаж», - заметил корреспондент.

Болельщики не жалеют сил и не сдерживают эмоций, хотя на трассе их вряд ли могут услышать через броню ревущей машины.

Судьба кубка АрМИ по морской десантной подготовке станет известна, когда судьи подведут окончательные итоги эстафеты.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов