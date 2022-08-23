Коварный ветер: как погода уравняла всех участников «Снайперского рубежа» в Венесуэле

Коварные порывы сыграли сразу против всех. После этого упражнения разрыв между соперниками сократился до минимума. Так что решающими теперь станут групповой этап и эстафета.

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В Венесуэле в успех стрелков на конкурсе «Снайперский рубеж» вмешалась погода. Сильный ветер многим участникам победить не удалось - на больших дистанциях пули стабильно уходили в молоко. Так что провал в точности пришлось компенсировать физической нагрузкой - штрафы за промахи на стрельбище суровые. Какие именно, расскажет Виктория Косогляденко.

«Такие мишени проще всего поразить, даже если дистанция длинная. Они крупные, с меня ростом, яркие, однотонные. Заметные в любую погоду. Но кто же их поставит участникам? В поле стоят закамуфлированные и небольшие цели», - прокомментировала корреспондент.

На них сегодня и ведется охота из снайперских винтовок. И из пистолетов. По очереди применяется сначала одно, потом другое оружие.

В этом упражнении работают снайперские связки. И время у них одно на двоих. Если больше потратишь на себя, то у напарника остается не так много секунд, чтобы прицелиться. Поэтому медлить нельзя ни в чем.

Отстрелялся из пистолета Макарова - и бегом к товарищу, у которого, по легенде, закончились патроны. Это упражнение «Взаимодействие».

«Очень быстро проходит дистанцию сборная Узбекистана, выстрел за выстрелом, без промахов. И бегают смотрите как быстро. Сейчас они считаются основными конкурентами нашей сборной», - заметила корреспондент.

Но после перерыва от былой точности и следа не остается. Лидеры по очереди промахиваются. Все! А меткость пытаются компенсировать скоростью, наматывая круги по полигону.

Мишени так и остаются нетронутыми. Понервничать приходится всем без исключения. Позже промахи объяснит специалист Института метеорологии Венесуэлы. На полигоне сегодня фиксировались сильнейшие порывы ветра. Причем встречные. Относительно траектории движения пули. Поэтому она теряла скорость и уходила ниже мишеней.

«Сильный южный ветер заметно усложнял работу снайперов. Он дул им в лицо. Отдельные порывы ветра доходили до семи метров в секунду. И во время прицеливания стрелкам было очень сложно прицелиться», - заявил специалист Института метеорологии Венесуэлы Эргади Гутеррез.

Коварные порывы сыграли сразу против всех. После этого упражнения разрыв между соперниками сократился до минимума. Так что решающими теперь станут групповой этап и эстафета.

Ранее сообщалось, что Россия поставила рекорд трассы на самом изнуряющем этапе «Десантного взвода» в Алжире.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов