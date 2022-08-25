Выжигая живую силу врага: кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на Украине

Спрятаться от мощного оружия нельзя даже в заглубленных укрытиях.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа в ходе специальной операции. Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов на врага.

Мощное оружие выжигает националистов и иностранных наемников. Спрятаться от огня нельзя даже в заглубленных укрытиях. Грозные «Солнцепеки» испепеляют бронетехнику и склады с боеприпасами.

Военные отмечают высокую огневую мощь ТОС-1А и ее маневренность. Машина отлично зарекомендовала себя при освобождении ЛНР, а также штурма укрепрайонов Донецкой Народной Республики.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы САУ «Акация» по позициям ВСУ. Артиллерийские установки демонстрируют свою точность и надежность в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.