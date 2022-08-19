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Поражают любые укрепления: кадры работы САУ «Акация» по позициям ВСУ

Алиса Краузе
05:15 19.08.2022
САУ «Акация» демонстрирует свою точность и надежность в ходе спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа.

Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поражают все виды укреплений ВСУ, колонны военной техники националистов, совершающих марш, а также стартовые площадки беспилотной авиации. После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары по позициям ВСУ.

Артиллеристы ЦВО отмечают высокую надежность, неприхотливость и точность САУ «Акация», а также ее возможность взаимодействия с беспилотной авиацией и артиллерийскими корректировщиками из состава соединений специального назначения Центрального военного округа.​

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