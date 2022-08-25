Один Су-27 и один Су-24 уничтожены, еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения, уточнили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

ВКС России поразили пять боевых украинских самолетов на аэродроме Миргород под Полтавой, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины», - сказал он.

Один Су-27 и один Су-24 уничтожены, еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения, уточнил представитель военного ведомства. Было добавлено, что вражеские потери в живой силе составили до 30 боевиков.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Ее цели - освободить ЛНР и ДНР, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. В общей сложности с начала СВО удалось уничтожить 273 украинских самолета.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов