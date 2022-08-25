Менее трети участников ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине

В число подписавшихся вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Япония, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Латвия, Литва и сама Украина.

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Пятьдесят четыре страны-участницы ООН подписались под антироссийским заявлением по ситуации на Украине, что составляет менее трети от общего числа государств (193), которые входят в объединение. Заявление было озвучено в штаб-квартире организации постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей.

В число подписавшихся вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Япония, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Латвия, Литва и сама Украина. Авторы заявления призвали РФ к немедленному прекращению боевых действий.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», - заявил постпред Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что страны коллективного Запада стали соучастниками и соисполнителями военных преступлений Украины против мирных граждан. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о том, что за военными преступлениями на Донбассе стоят боевики ВСУ.