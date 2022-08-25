В Рязанскую область для решения вопроса по ликвидации пожаров прибудут Собянин, Григоренко и Козлов

Врио губернатора региона заявил, что в ближайшее время в ситуации наступит переломный момент, и огонь будет взят под контроль.

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Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от лесных пожаров в Рязанской области, находятся под защитой. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков из постоянно действующего штаба в поселке Деулино.

«Населенные пункты рядом с границей пожара находятся под защитой. Ожидаем, что в ближайшее время в ситуации наступит переломный момент, и огонь будет взят под контроль», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.

Ожидается, что завтра в штаб по тушению пожара прибудут зампред Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по ликвидации природных пожаров в отдельных регионах России, в ходе которого он поручил принять все необходимые меры для борьбы с пожарами в Рязанской области. Глава государства отметил, что из-за сильного ветра пожары под Рязанью продолжают распространяться, а их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.