В Запорожье сообщили, что при подрыве автомобиля погиб глава администрации Михайловки
Раненный в результате взрыва Иван Сушко скончался в больнице.
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Глава администрации Михайловки Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве его автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, под сиденье в автомобиле Сушко положили взрывное устройство.
«В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», - сообщил Рогов.
Ранее в Минобороны России заявили о проведении расследования отравления главы Херсонской области Владимира Сальдо. Предполагается, что он пострадал от боевого отравляющего вещества, который использовал киевский режим.