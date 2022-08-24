В стране и мире В Запорожье сообщили, что при подрыве автомобиля погиб глава администрации Михайловки Анна Касаткина Раненный в результате взрыва Иван Сушко скончался в больнице. © Фото: vrogov, Telegram Читайте нас на: Глава администрации Михайловки Запорожской области Иван Сушко погиб при подрыве его автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, под сиденье в автомобиле Сушко положили взрывное устройство. «В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», - сообщил Рогов. Ранее в Минобороны России заявили о проведении расследования отравления главы Херсонской области Владимира Сальдо. Предполагается, что он пострадал от боевого отравляющего вещества, который использовал киевский режим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика