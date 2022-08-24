Шойгу почтил память павших в ВОВ узбекистанцев у мемориала в Ташкенте

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После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств - членов ШОС. Во встрече примут участие военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС.

Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом во вторник, 23 августа.