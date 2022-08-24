Шойгу почтил память павших в ВОВ узбекистанцев у мемориала в Ташкенте
Министр обороны возложил цветы к комплексу «Ода стойкости» в парке Победы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости» в Ташкенте, почтив память погибших в ВОВ узбекистанцев. Мероприятие прошло в преддверии совещания министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Церемония состоялась в парке Победы, затем гости также посетили музей славы.
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