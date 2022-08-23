Армия Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом Ян Брацкий В Узбекистане глава оборонного ведомства РФ примет участие в совещании с коллегами из стран-участниц ШОС. © Фото: MOD Russia, Global Look Press Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Там глава оборонного ведомства примет участие в совещании министров обороны государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС», - сообщили в Минобороны России. Ранее стало известно, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предложение было рассмотрено и одобрено советом министров страны, заявил специальный представитель России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика