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Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Ян Брацкий
20:17 23.08.2022
В Узбекистане глава оборонного ведомства РФ примет участие в совещании с коллегами из стран-участниц ШОС.
Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
© Фото: MOD Russia, Global Look Press
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Там глава оборонного ведомства примет участие в совещании министров обороны государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС», - сообщили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предложение было рассмотрено и одобрено советом министров страны, заявил специальный представитель России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

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