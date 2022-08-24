FT: Польша отказалась поставлять Германии нефть для замены российского импорта

Варшава недовольна тем, что 54% акций нуждающегося в сырье немецкого предприятия принадлежат «Роснефти».

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Польша отказалась от поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт, несмотря на угрозу закрытия предприятия в связи с нефтегазовым эмбарго против России. Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщает издание, НПЗ рассчитывал на нефть из Казахстана и рассматривал возможность поставок через польский порт Гданьск. Однако Варшава отказалась от поставок, аргументируя это тем, что 54% акций предприятия принадлежат российской «Роснефти», сообщил сотрудник завода.

НПЗ при этом является градообразующим предприятием Шведта, его закрытие угрожает местным жителям массовой безработицей, уточняет газета.

Польша и Германия ранее решили заключить соглашение о сотрудничестве в нефтеперерабатывающей отрасли в связи с отказом от поставок энергоресурсов из России. При этом Варшава поставила Берлину условие - пресечь участие РФ в нефтяных проектах страны.

Польская энергетическая компания PGNiG на фоне энергетического кризиса и отказа от российского топлива приняла решение инвестировать 160 миллионов долларов в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране и пробурить пять дополнительных скважин. По данным компании, это позволит добыть еще 440 тысяч тонн нефти.