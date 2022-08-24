Ответ на приглашение от Виктории Нуладн не пришел.

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией Российской Федерации по работе американских биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам Москва так и не получила от Вашингтона никаких ответов по теме биолабораторий. Официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая.

«Мы обращались к госпоже Нуланд. Мы получили через её аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите - совершенно неубедительный», - сказал сенатор РИА Новости.

Напомним, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что спецоперация подтвердила, что Украина стала базой для военно-биологических программ США. По его словам, доказательную базу уже удалось собрать. Фиксация и суммирование преступлений Вашингтоном и Киевом продолжается.