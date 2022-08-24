Марсианские горы и Розовое озеро: участникам конкурса «Глубина» провели экскурсию в Иране

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В Иране организаторы конкурса Армейских международных игр «Глубина» перед торжественной церемонией закрытия сделали подарок участникам состязаний и провели экскурсию на открытое побережье Индийского океана и места с инопланетными пейзажами.

Водолазы побывали у красивой рыбацкой деревушки, под обрывом которой расположен порт Берис. Там вылавливают тунца почти для всей страны и рыбу-льва, которая по вкусу похожа на скумбрию. Видеть водную гладь с высоты птичьего полёта военным оказалось непривычно. Обычно они смотрят на морские толщи со дна, когда выполняют боевые задачи или на соревнованиях.

Кроме того, участники конкурса побывали на неспокойной ирано-пакистанской границе, чтобы полюбоваться на экзотические пейзажи. По экскурсионному маршруту пришлось следовать в сопровождении вооружённых солдат.

После экстремального пересечения песчаного моря взору водолазов предстали Марсианские горы и Муравьиный город. Также военные увидели и еще одно чудо природы - Розовое озеро.

Во всех точках экскурсии с российскими водолазами хотели сфотографироваться участники сборных Китая, Ирана и Венесуэлы. Они являются ближайшими конкурентами в «Глубине».

Впереди участников ждёт красочная церемония закрытия и награждение победителей.

Ранее на телеканале «Звезда» показывали, как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина». Участники конкурса АрМИ-2022 «Глубина» выполнили задачи по оказанию помощи «терпящему бедствие» надводному кораблю.