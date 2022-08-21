На «Глубине» Оманского залива: как проходит конкурс военных водолазов АрМИ-2022

Российские водолазы установили новый мировой рекорд, собрав на дне участок трубопровода всего за 14 мин и 6 секунд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Глубина» - самый необычный конкурс профессионального мастерства на играх АрМИ-2022.

В конкурсе нужно спасти экипаж целой подлодки! А также использовать подводную сварку и самый разный ручной инструмент прямо на дне при оказании помощи морякам надводного корабля! А пострадавшему водолазу они придут на помощь быстрее любой скорой!

За секунды вытащить водолаза из воды, сделать искусственное дыхание и не хуже спринтеров преодолеть стометровку с барокамерой!

«Бежим вместе с ними! Скорости позавидуют даже Уссейн Болт. Смотрите, стометровка с барокамерой. Она весит минимум 150 кг. Давайте ребята. мы с вами бежим. Давай, давай, давай! Молодцы красавцы, Сделали! Сделали! - рассказывает корреспондент «Звезды».

Наша команда устанавливает новый рекорд конкурса глубина по оказанию первой медицинской помощи.

И российские водолазы не собираются останавливаться на достигнутом! Бауржан Тастенов и Иван Сверенюк собрали на дне участок трубопровода всего за 14 мин и 6 секунд. Это новый абсолютный мировой рекорд в этой дисциплине!

«Видимости практически нету! Работать тяжело плюс некомфортно по погоде. Очень жарко!», - поделился участник команды России на конкурсе АРМИ-2022 «Глубина» Бауржан Тастенов.

Второй год подряд Иран проводит это захватывающе подводное соревнование в лазурных водах Оманского залива около города Конарак, рядом с Пакистанской границей. Поэтому пустынный жаркий климат здесь главное испытание для всех!

Ранее на телеканале «Звезда» показывали, как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина». Участники конкурса АрМИ-2022 «Глубина» выполнили задачи по оказанию помощи «терпящему бедствие» надводному кораблю.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов