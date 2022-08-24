Американский полковник заявил, что военная помощь США приведет к провалу Киева

Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта.

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Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона. По его мнению, рост поставок оружия приведет к большей эскалации конфликта.

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их», — написал Макгрегор в статье для American Conservative.

Полковник отметил, что стратегия насыщения Украины оружием приведет страну к потери выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей.

Напомним, ранее Дуглас Макгрегор рассказал, куда утекают направленные на помощь Украине деньги. По его словам, огромные суммы «оседают в Пентагоне».

«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины», - сказал он.

Макгрегор уверяет, что огромные суммы «оседают в Пентагоне» как компенсация вооруженным силам за переброс в Европу техники и ресурсов. Кроме того, с помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия. Происходящее полковник охарактеризовал как «замкнутый круг» и «жульничество».