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В США рассказали, куда утекают направленные на помощь Украине деньги

Анна Касаткина
19:25 31.07.2022
По словам американского полковника, огромные суммы, выделенные Киеву, «оседают в Пентагоне».
В США рассказали, куда утекают направленные на помощь Украине деньги
© Фото: U.S. DepartmentofDefense
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Выделенные на помощь Украине деньги возвращаются в США, не достигая получателя. Об этом заявил бывший советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины», - сказал он.

По словам Макгрегора, огромные суммы «оседают в Пентагоне» как компенсация вооруженным силам за переброс в Европу техники и ресурсов.

Кроме того, заявил Макгрегор, с помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия. Происходящее Макгрегор охарактеризовал как «замкнутый круг» и «жульничество», пишет РИА Новости.

США и европейские страны продолжают отправлять Украине вооружение, так, накануне в Пентагоне заявили, что ведут для нее закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.

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