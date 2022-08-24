Под Сахалином с тягача сорвало две баржи с 64 людьми на борту

В готовность приведены вертолеты Ми-8 МЧС России по региону и авиацентр по поиску и спасению людей Росавиации.

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В Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало две баржи, которые были сцеплены друг с другом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, судна стало относить южнее в сторону острова Сахалин. По предварительным информации, на них может находиться 64 человека.

Сообщается, что было организовано межведомственное взаимодействие, в том числе приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России по региону, а также авиацентр по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. Вылет авиации будет зависеть от погодных условий.

Ранее стало известно, что в Пермском крае катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. В результате столкновения пострадали девять человек, они обратились за медпомощью. Один пассажир был госпитализирован. Оба судна остались на плаву.